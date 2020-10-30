ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi: Mesut Yılmaz ANAP'ta iz bırakan bir devlet adamıydı

72 yaşında gördüğü kanser tedavisi nedeniyle hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eski partisi ANAP'ın Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mesut Yılmaz'ın vefatına üzüntüsünü açıkladı.

Eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 72 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

1991 ve 1999 yılları arasında farklı dönemlerde 3 kez başbakanlık yapan Mesut Yılmaz'ın vefat haberinin ardından ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi üzüntüsünü dile getirdi.

"İZ BIRAKAN DEVLET ADAMI"

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mesut Yılmaz'ın Turgut Özal'dan sonra ANAP'da iz bırakan bir devlet adamı olduğunu söyledi.

ÇELEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

Çelebi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Üzüntü verici bir durum, zaten bekliyorduk yoğun bakımdaydı. Abdurrahim Bey ile ailesiyle sağlığı hakkında bilgi alıyorduk.

Anavatan Partisi'nde Özal'dan sonra belli izler bırakan bir devlet adamıydı. Mesut Bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi.

"OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA TOPARLANAMADI"

Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Allah hiçbir babaya böyle böyle bir acı vermesin. Ondan sonra Mesut Bey biraz daha içine kapandı.

Kendi iç dünyasına çekilmişti. Biz bu uzun süren yaşam mücadelesini kazanacağını umuyorduk. Karadeniz inadı vardı ama takdiri ilahı.''

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