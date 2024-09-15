Anavatan Partisi resmi internet sitesi hacklendi

Haber Merkezi

Anavatan Partisi'nin resmi internet sitesi, protesto amaçlı siber saldırıya uğradı.

Sitenin ana sayfasına erişim sağlandığında, kullanıcılar doğrudan hacker'ın blog adresine yönlendirilerek "The Crowman" takma adını kullanan siber suçlunun yazısına ulaşıyor.

Hacker'ın yazısında, özellikle zimmete para geçirme ve darp etme konularında ciddi iddialara yer veriliyor.

HACKLENEN SİTEDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

"https://www.anavatan.org.tr/" girildiği zaman karşılaşılan ekranda şu ifadeler yer alıyor:

"HACKED THE CROWMAN



ZİMMETİNİZE GEÇİRDİĞİNİZ BAĞIŞ PARALARININ, GENEL MERKEZ BİNANIZDA DÖVÜP DARP ETTİĞİNİZ GENEL SEKRETER YARDIMCINIZIN, KARAR DEFTERLERINE ATTIGINIZ SAHTE IMZALARIN HESABINI ADALET KARŞISINDA VERECEKSİNİZ!



O GENEL BAŞKAN YARDIMCINIZ OLAN GÖZLÜKLÜ MAYMUNA SÖYLEYİN BİR DAHA İNSANLARI GECENİN BİR YARISI ARAYIP, ANA AVRAT KÜFÜR ETMESİN.



SONRA BÖYLE REZİL OLUYORSUNUZ.

SİTENİZE ZARAR VERMEDİM SADECE YÖNLENDİRDİM.



ADMİN ADAY BAŞVURU KISMINDA Kİ XSS AÇIĞINI KAPAT



UPLOAD AÇIK SHELL UPLOAD EDİP SERVERA YAZMA İZNİ VEREBİLİRDİM.



SEVGİLİ GERÇEK ANAVATANLILAR



BİZ ‘’YOL’’UMUZU ÇİZDİK,

ÖZAL’IN ‘’YOL’’ UNDA İLERLİYORUZ.

SİZ ‘’YOL’’ U BİLİYORSUNUZ.

BİZ İSE BU ‘’YOL’’ DA SİZİ BEKLİYORUZ."