Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeşil ışık Cumhur İttifakı genişliyor.. AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu ittifaka HÜDA-PAR'dan gelen desteğin ardından Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de görüşebileceğini söyledi.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Partilerin seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık bir yıl sonra cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaracağını duyurdu.

Öte yandan Cumhur ittifakında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, katılması düşünülen yeni partilerle görüşmeler sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Anavatan Partisi'ne çevrilmişti.

"Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, parti yetkilileriyle Çankaya'daki bir otelde istişare toplantısı yaptı.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Merkez Karar Yönetim Kurulu, ittifak kararlarını alma konusunda Çelebi'ye tam yetki verdi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çelebi, "İnşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz." dedi.

"Anavatan Partisi geçmiş devlet tecrübesiyle bu sürece katkıda bulunmak istiyor"

"Anavatan Partisi olarak Cumhuriyet tarihimizin en kritik, en zor virajdaki seçimine gidiyoruz. Cumhuriyetimizin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında önemli ve kritik bir seçim. Anavatan Partisi de geçmiş devlet tecrübesiyle bu sürece olabildiğince katkıda bulunmak istiyor." diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim Millet İttifakı'yla ilgili düşüncelerimiz başından beri belli. 13 aydır altın günü yapar gibi ittifak toplantısı yapıyorlar. Toplantılarda sürekli tribüne oynuyorlar. Toplantının adresi olur, gündemi olur, herkes gider orada toplantı yapar. Her toplantı öncesi adaylar tüm partileri geziyorlar. Zamanı o kadar boş kullandılar ki devleti yönetmeyle ilgili ciddi bir çalışmalarının olmadığını gördük.



Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Adayı son güne bırakmalarına ilişkin sundukları 'adayın yıpranmaması' gerekçesi de tutarlı değil. Bir iki ayda yıpranacak adayı niye çıkartırsınız? Sonra bu masanın bacakları da kırıldı. Yerle bir oldu. Hizmet anlamında hiçbir şey üretemeyen iki belediye başkanını demokrasi kahramanıymış gibi oralara monte ettiler.

"Masanın ayakları kırıldıktan sonra Kemal Bey burayı masan çıkartıp sofraya dönüştürdü"

5 parti genel başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanmasının, 'tek adam rejimi var, parlamentoyu güçlendireceğiz' söylemleriyle ters düştüğünü dile getiren Çelebi, "Masanın ayakları kırıldıktan sonra Kemal Bey burayı masadan çıkartıp sofraya dönüştürdü. Sofrada benim anladığım yeme kültürü olur, bunlar devleti yönetmekten ziyade devleti nasıl paylaşırız sofrasına dönüştürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay ile görüştü

Öte yandan Çebi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Oktay, görüşmede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğüne ve etkili olduğu geniş alana işaret ederek bu ölçekte yürütülen bir depremle mücadelenin kayıtlarda benzerinin bulunmadığını söyledi.

"Devlet ve milletçe topyekun hep birlikte bunu geride bıraktık"

Afetle mücadelede üç haftanın ardından akut dönemin geride bırakıldığını belirten Oktay, "Devlet ve milletçe topyekun, hep birlikte bunu geride bıraktık. Çok hızlı bir şekilde kalıcı konutların, altyapıların ve şehirlerin inşası sürecine giriyoruz. İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bilim insanları ile yaptığımız toplantı bunun için gösterilen çabanın büyük örneğiydi. Saatlerce bu konuyu tartıştık ve uzman isimleri dinledik." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değindi

Oktay, Türkiye'nin dünya genelinde yürüttüğü yardım faaliyetlerinin geri dönüşünü aldığını ve dünyanın her yerinden yardım geldiğini dile getirerek şunları kaydetti:

Barınma ve konteyner çalışmalarına odaklandık. Hızla sahaya sevk ediyoruz. 323 çadır kent var. Hızlı bir şekilde konteynerlere geçişi planlıyoruz. 209 konteyner kentin planlaması ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Buralar birer şehir gibi inşa ediliyor. Buna odaklanmış durumdayız. Okulu, suyu, doğal gazı, elektriği ile birlikte yapılıyor. İlk anda afet alanı dışına tahliye edilen depremzedelerin, şimdi kalıcı konutlarla birlikte geri dönüşlerini teşvik ediyoruz. Bir yandan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası yürütülüyor. Yapılan yeni konutlarla birlikte güvenli konut sağlıyor olacağız.

Hükümetin, yerel yönetimler ve siyasi partilerle işbirliği içinde, kalıcı bir yapısal dönüşümü gerçekleştirmek için çalıştığını ve bu kapsamda sadece konutlar için değil altyapıya da yönelik projelerin bulunduğunu belirten Oktay, güvenli ve tüm afetlere dirençli şehirlerin inşası için hep birlikte kararlı bir duruşun sergilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çelebi: Yaralar sarılıyor, devletimiz güçlü devlet

Çelebi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olduğunu ve bu felakete karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Depremlerin ardından yapılan bazı dezenformasyonlara işaret eden Çelebi, vatandaşların arasına nifak sokulmasını doğru bulmadığını ve afetle yapılan mücadeleye odaklanarak acıları dindirip sıkıntıların ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Çelebi, deprem bölgesini ziyaret edip çalışmaları yerinde takip ettiklerini aktararak "Müthiş derecede bir mücadele var. Bu fedakarlığı sürdürmemiz lazım. Amasız, çıkarsız tüm siyasilerin bu konuda bir araya gelmesi lazım. Dağ başında askerlerin dağıttığı yemeği yedik. AFAD'ın erzak dağıtımına şahit olduk. Yaralar sarılıyor, devletimiz güçlü devlet. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.