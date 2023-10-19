Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin kapanmasına karar verdi Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin 'kendiliğinden dağılma hali' nedeniyle kapatılması yönünde karar verdi.

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Türkiye'de siyasi parti bolluğu bilinen bir gerçek...

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine üç siyasi parti hakkında önemli kararlar aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi aleyhine açılan davalar sonucunda AYM, şu kararlara ulaştı:

Yeni Dünya Partisi

Yeni Dünya Partisi'nin üst üste iki kez büyük kongresini süresinde yapmadığı gerekçesiyle AYM, "kendiliğinden dağılma hali"nin oluştuğuna hükmetti.

Değişim ve Demokrasi Partisi

AYM, Değişim ve Demokrasi Partisi'nin "ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı" gerekçeleriyle de aynı şekilde "kendiliğinden dağılma hali"nin oluştuğuna karar verdi.

Yeniden Birlik Partisi

Yeniden Birlik Partisi de yine aynı gerekçelerle, "ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı" nedeniyle kapatıldı.