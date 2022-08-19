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- Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Moğolistan'da devlet nişanı verildi
Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Moğolistan'da devlet nişanı verildi
- 19.08.2022 - 18:20
Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Arslan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 18-19 Ağustos'ta düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.
Başkan Arslan'a Moğolistan'ın en yüksek devlet nişanlarından Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi.
Devlet Sarayı'nda gerçekleşti
Devlet Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Türkiye ile Moğolistan Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkilere ve AACC'nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Zühtü Arslan'a nişan verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi okundu.
Parlamento Başkanı taktı
Kararnamenin okunmasının ardından Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar, Arslan'a devlet nişanını taktı.
AA'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a 18 Kasım 2021'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla "devlet madalyası" takdim edilmişti.