Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Moğolistan'da devlet nişanı verildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a, Moğolistan'da Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi.

Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Arslan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 18-19 Ağustos'ta düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.

Başkan Arslan'a Moğolistan'ın en yüksek devlet nişanlarından Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi.

Devlet Sarayı'nda gerçekleşti

Devlet Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Türkiye ile Moğolistan Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkilere ve AACC'nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Zühtü Arslan'a nişan verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi okundu.

Parlamento Başkanı taktı

Kararnamenin okunmasının ardından Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar, Arslan'a devlet nişanını taktı.

AA'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a 18 Kasım 2021'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla "devlet madalyası" takdim edilmişti.