Anayasa Mahkemesi Başkanvekili bir kez daha Kadir Özkaya seçildi Kadir Özkaya'nın Anayasa Mahkemesi Başkanvekili olarak yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

ensonhaber.com

Kadir Özkaya, bir kez daha Anayasa Mahkemesi Başkanvekili olarak seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Kadir Özkaya'nın yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

2020'de göreve gelmişti

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçilmişti.