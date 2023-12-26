Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararının gerekçesini paylaştı Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında gerekçeli karar açıklandı.

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Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmeden Anayasa Mahkemesi (AYM), kararın gerekçesiyle ilgili özeti internet sitesinde yayımladı.

Gerekçeli kararda kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisinin Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğu vurgulandı.

Herhangi bir mercinin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının Anayasa'ya veya kanuna uygunluğunu inceleme ve denetleme yetkisi olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkamesi'nin kararını uygulama görevi olan ilk derece mahkemesinin kararı farklı bir yargı mercine gönderme yetkisi olmadığının da altı çizildi.

Sürecin Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturduğu belirtildi

İlk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan ve Yargıtay'ın Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği kararla şekillenen sürecin Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararın ardından gözler tekrar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ya kararı uygulacak ya da yeniden Yargıtay'a gönderecek.