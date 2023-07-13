Anayasa Mahkemesi'nden 'e-ticaret kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemine ret CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü, kamuoyunda 'e-ticaret kanunu' olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemi yüksek mahkeme tarafından reddedildi.

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Son zamanlarda olmazsa olmazımız olan elektronik ticaret hayatımızın her alanına girdi.

Özellikle Kovid pandemisi sırasında değişen tüketim alışkanlıklarımızın neticesinde e- ticaret büyük bir hacme ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'da geçtiğimiz yıl tüketicinin haklarının korunması çerçevesinde harekete geçerek e-ticarete yönelik yeni uygulamalar geliştirdi.

Meclis'te kabul edildi

"E-ticaret kanunu" uzun çalışmalar sonucunda değerlendirilerek oy çokluğu ile Meclis'te kabul edildi.

CHP, AYM'ye götürdü

CHP görüşmeler esnasında tasarıya evet oyu vermesine rağmen kanunun değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Anayasa Mahkemesi'nin bugünki toplantısında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un iptali istenen maddeleri incelendi ve karara bağlandı.

Başvuru reddedildi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin iptal talebinin reddine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla alındı

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen e-ticaret kanunun tüm maddelerini oy birliğiyle, bir maddeyi ise 14'e bir oy çokluğuyla reddetti.

İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu.

Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Rüşvet skandalı akıllara geldi

Karar sonrası akıllara Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler yaptıran firmanın skandalı geldi.

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E- ticaret kanunu neler içeriyor?

Söz konusu düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerine Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alma zorunluluğu getiriliyor. E-ticaret pazaryerinin net işlem hacmi arttıkça faaliyet alanlarına, reklam bütçelerine ve indirim bütçelerine kısıtlamalar uygulanacak.

Bu düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerinin tekelleşmesinin önüne geçilmesi ve rekabetin artırılması amaçlanıyor.

Kargo, elektronik para ve kredi faaliyetlerine sınırlama

Yıllık net işlem hacmi 60 milyar liranın üzerindeki e-ticaret pazaryerleri kredi verme, kredili ödeme ve elektronik para işlemleri yürütemeyecek.

Mal ve hizmet satışı tek siteden yapılamayacak. Mal satan e-ticaret pazaryerleri, aynı site ve aynı platform üzerinden turizm, eğitim, spor, sanat, eğlence, gayrimenkul, otomotiv sektörlerine yönelik aracılık hizmeti sunamayacak.

E-ticaret pazaryerlerinin kendi markası altında sunduğu kargo hizmetlerine sınırlama geliyor. E-ticaret pazar yerindeki satışlar haricinde kargo hizmeti sunamayacak. Kendi platformundaki satışlarda kendi kargo hizmetini sunabilecek.

İndirim ve reklam bütçelerine kısıtlama getirildi

Yıllık net işlem hacmi 30 milyar TL'ye kadar olan e-ticaret pazaryerlerinde işlem hacminin yüzde 2'sine kadar, 30 milyar TL'nin üzerinde olan e-ticaret pazaryerlerinde işlem hacminin binde üçüne kadar indirim bütçesi kullanılabilecek.

Reklam harcamalarında ise; yılın net işlem hacminin 30 milyar TL'nin altında olanlar için, işlem hacminin binde 15'inden fazla reklam harcamasına izin verilmeyecek. İşlem hacmi 30-60 milyar TL arasındaysa 30 milyarın aşan kısmının binde 10'una kadar, 60 milyarı aşan kısmın ise binde 5'ine kadar reklam harcamasına izin verilecek.

Ticaret Bakanlığı satışlardan pay alacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret Pazar yerlerinin bir yıllık net işlem hacimlerinden belirli bir pay alarak bu parayı KOBİ'leri desteklemek amacıyla kullanılacak. İşlem hacmi, 1 yılda 30 milyar ile 60 milyar TL arasındaysa, 30 milyarı aşan kısmın yüzde 1'i, 60 ila 75 milyar TL arasındaysa, yüzde 1'e ilave olarak 60 milyarı aşan kısmı için yüzde 5'i, 75 milyar TL'nin üzerindeyse aşan kısım için yüzde 30'u oranında Elektronik Ticaret Payı tahsil edilecek.

Bu tutarlar TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye göre artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarları dörtte birine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkili olacak..