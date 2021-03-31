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    Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay'a geri gönderdi

    Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay'a geri gönderdi

    Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
    • AA
    • 31.03.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:03
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurunun ardından süreç devam ediyor.

    Yargıtay tarafından hazırlanan iddianame dosyasının, AYM Genel Kurulu'nda ilk değerlendirmesi yapılı.

    USULİ EKSİKLİKLER NEDENİYLE İADE EDİLDİ

    AYM'nin değerlendirmesinde dosyada usuli eksikler tespit edildi.

    Mahkeme, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

    EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

    Bundan sonraki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak.

    AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

    Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay a geri gönderdi #1

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