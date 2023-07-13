Anayasa Mahkemesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında karar AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu incelemeye aldı. Yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptaline karar verdi.

ensonhaber.com TBMM'den geçen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girdi. Öğretmenlere 4 farklı kadro oluşturuldu, ilave özlük ve mali haklar tanındı. Kanunun öne çıkan maddelerinde aday ve uzman öğretmen olabilmek için şartlar değişti. Ek gösterge 3600’e çıkartıldı. Tüm bu kararların yürürlük tarihi de 15 Ocak 2023 oldu. Resmi Gazete yayınlanarak resmiyet kazandı Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete yayınlanarak resmiyet kazandı. Öğretmen meslek kanunuyla aday öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları şekillendi. AYM bazı maddeleri iptal etti Kanun'da yer alan bazı maddeler ise dikkat çekti. Bunun üzerine AYM, bugün yaptığı toplantıda, kanunda iptali istenen maddeleri inceledi. Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, bazı hükümlerin iptaline, bazılarının iptal isteminin ise reddine hükmetti. Yüksek Mahkeme, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan hükmün, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. İşte iptal edilen maddeler: Kanunun 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda..." ibaresi,

Kanunun 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi,

(ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanlar atanamayacak.



Kanunun 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası,

“Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmesine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”



Kanunun 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi,

(b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan.



Kanunun 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar..." ibaresi,



Kanunun 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası.

“Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

