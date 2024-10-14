Anayasa Mahkemesi'nden tepki çeken karar: Biji Serok Apo ifade özgürlüğü kapsamında

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7 Haziran 2014'te yapılan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen protestolarda "Çerxa Şoreşe" marşına eşlik eden, "Biji Serok Apo" ile "PKK halktır halk burada" sloganlarını atan Merve Nur Tekin'e Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmaktan" hapis ve para cezası verdi.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Tekin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 11 Şubat 2022'de "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" talebiyle bireysel başvuruda bulundu.

AYM İHLALİ KABUL ETTİ

Kararda, "Marş vasıtasıyla kamuya aktarılan görüşlerin başkaları açısından değersiz, yararsız, kışkırtıcı veya rahatsız edici görülse bile kişilerin sübjektif değerlendirmelerinden bağımsız olarak ifade özgürlüğünün korumasında olduğu, öznel değerlendirmeler veya varsayımlarla kişilerin cezalandırılmasının ve düşünce açıklamalarına bu şekilde müdahale edilmesinin temel hakkı ihlal edeceği" tespitini yapıldı.

"BİJİ SEROK APO DEMEK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

AYM, Tekin hakkında verilen mahkûmiyet kararının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği ve Tekin'in Anayasa’nın 26'ncı Maddesi'nde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin kararında "ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın" kabul edilebilir olduğu oybirliği ile kabul edilirken ifade özgürlüğünün ihlal edildiği, oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara, üyeler Yıldız Seferinoğlu ve Ömer Çınar katılmadı.

AYM, ayrıca başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönünde karar aldı.

AYM, tespit edilen ihlalin sonucun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar vererek, dosyayı Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.