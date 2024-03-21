Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçilecek

Yüksek yargıda seçim maratonu bugün başlıyor.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolması nedeniyle ilk seçim bugün yapılacak.
Yüksek mahkemelerde seçimin ilki, Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.
Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor bu nedenle başkanlık seçimi 20 Şubat'ta başladı ve tarih olarak ise 21 Mart belirlendi.
Arslan aday olamayacak
Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan, seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkeme'nin diğer üyeleri ise başkan adaylığında yarışabilecek.
Seçilen üye 4 yıllık başkanlık görevini üstlenecek
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.
Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.
Yargıtay'da başkanlık seçimi: 25 Mart'ta yapılacak
Yargıtay'da 2020'de seçilen mevcut başkan Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart'ta dolacak.
Yüksek Mahkeme'nin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek.
Danıştay'da seçim süreci
Danıştay'da da mevcut Başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresi 7 Mayıs'ta dolacak.
Mevzuat gereği, 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabiliyor.
Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor.
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