Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belirlendi Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle yeni başkan seçildi. AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.

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Yüksek yargıda seçim maratonu...

Zühtü Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı.

Bu kapsamda, bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçti.

AYM'nin yeni başkanı seçti

Seçimde, görev süresinin dolacak olması nedeniyle Arslan aday olamadı ancak oy kullandı.

Yapılan seçimin ardından Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.

Kadir Özkaya 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Zühtü Arslan 3 kez başkanlık yapmıştı

Öte yandan Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.