Son günlerde internette vatandaşlar tarafından, Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir, hangi maddeler değiştirilemez? İşte detaylar...

Yeni Anayasa tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasadaki ilk 4 maddenin değişme fikrini eleştirerek,"Biz yeni Anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor.

İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası anayasanın ilk dört maddesine dair detaylar gündeme geldi.

Vatandaşlar, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir, hangi maddeler değiştirilemez?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir, hangi maddeler değiştirilemez? İşte detaylar...

ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.