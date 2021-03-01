Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? Anayasa'nın ilk 4 maddesi kapsamı ve içeriği..

Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? Anayasa'nın ilk 4 maddesi kapsamı ve içeriği..

Son günlerde internette vatandaşlar tarafından, Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Anayasa ilk 4 madde ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar...

Türkiye'nin gündeminde olan hukuk reformu ile birlikte anayasanın ilk dört maddesine dair detaylar da merak konusu oldu.

Anayasanın ilk dört maddesi nedir, değiştirilebilir mi? soruları vatandaşların gündeminde yer alırken, kapsamı ve içeriği de araştırılmaya başladı.

'Değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ibaresi bulunan anayasanın ilk dört maddesini nedir? Anayasanın ilk dört maddesi değişebilir mi? İşte detaylar...

ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

Şimdi sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından ilgili maddelerle alakalı araştırmalar yapılıyor. İşte Anayasa'nın ilk 4 maddesi:

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.