Andrey Karlov kimdir? Karlov suikastı nedir, ne zaman? Andrey Karlov'u kim öldürdü?

Andrey Karlov kimdir? Karlov suikastı nedir, ne zaman? Andrey Karlov'u kim öldürdü?

Ankara’dakatıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov davası ertelendi. Andrey Karlov kimdir, Karlov suikastı nedir merak konusu oldu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.

Bu gelişme üzerine Karlov suikastı yeniden gündeme geldi. Andrey Karlov kimdir, ne zaman ve neden öldürüldü soruları araştırılmaya başladı.

Peki Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov kimdir? İşte detaylar..

ANDREY KARLOV KİMDİR?

Andrey Karlov, 4 Şubat 1954 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. 1976’da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden, 1992 yılında ise Diplomasi Akademisi’nden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. Karlov, 1976’dan beri diplomatik alanda çalışmalarını sürdürüyordu.

SSCB, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatının yanı sıra yurtdışı temsilciliklerinde, özellikle 1976-1981 ve 19841990 yıllarında SSCB’nin Kuzey Kore’deki büyükelçiliğinde, 1992-1997 yıllarında da Güney Kore Cumhuriyeti’ndeki büyükelçiliğinde farklı görevlerde çalıştı.

Karlov, 2001-2006 döneminde ise Kuzey Kore’de büyükelçi olarak görev yaptı. Karlov, 2007-2013 döneminde de ülkesinin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2013’ün temmuz ayında başladığı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olarak görevini sürdüren Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’daki Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde katıldığı sergide uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Korece ve İngilizce bilen Karlov, evli ve bir çocuk babasıydı.

ANDREY SUİKASTI NEDİR, NE ZAMAN VE NEREDE YAPILDI?

Andrey Karlov suikastı, 19 Aralık 2016'da, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında düzenlenen saldırıdır.

Büyükelçi Andrey Karlov Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki "Kaliningrad'dan Kamçatka'ya" adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada saldırgan Altıntaş, arkasında bulunmaktaydı.

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş Karlov'un konuşmasına başlamasından hemen sonra ceketinin cebinden silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Büyükelçi, vücuduna isabet eden 9 kurşun ile vuruldu.

Karlov'un yere düşmesinden sonra saldırgan, "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye bağırıp "Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın, beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız. Geri çekil, geri çekil. Beni buradan ancak ölüm alır. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek." diyerek bağırmaya başladı.

Haberin duyulması ile birlikte olay yerine gelen özel harekat polisleri müdahale için hazırlık yaparken saldırgan polis memuru Altıntaş bir üst kata çıkarak burada beklemeye başladı.

Daha sonra Özel Harekat Polisleri içeri girerek saldırgan ile çatışmaya başladılar. 15 dakikalık bir çatışma sonrası saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş vurularak öldürüldü.

Suikast, Rusya'nın bizzat iç savaşa müdahil olmasını ve Halep üzerindeki savaşını protesto etmek için gerçekleşen ve birkaç gün süren protesto gösterileri sonrasında gerçekleşti.

ANDREY KARLOV'U ÖLDÜREN SUİKASTÇI KİMDİR?

Tekbir getiren ve "Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın" diyen saldırganın 1994 Söke doğumlu, 2,5 yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu kısa süre içerisinde öğrenildi.

1994 doğumlu Altuntaş'ın, Aydın Söke doğumlu olduğu 2014 İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu mezunu olduğu öğrenilen Altıntaş'ın terör örgütü FETÖ ile bağlantıları olduğu belirtildi. Altıntaş'ın sanat merkezine polis kimliğini kulanarak girdiği tespit edildi.

Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş, olay yerine sevk edilen polisler tarafından önce bacağından vuruldu, ateş etmeye devam etmesi üzerine vurularak öldürüldü.