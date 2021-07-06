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- Andy Jassy kimdir? Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy'nin biyografisi
Andy Jassy kimdir? Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy'nin biyografisi
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 09:35
Washington merkezli teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, bu yılın başlarında CEO'luk görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
5 Temmuz 1994 yılında kurduğu şirketinin CEO'luk görevinden yine 5 Temmuz'da ayrılacağını duyuran Bezos için artık süre doldu.
27 yıl boyunca Amazon'un CEO'luk görevini yürüten Jeff Bezos, dün itibarıyla görevinden ayrıldı. Ünlü milyarderden boşalan kultuğa ise Amazon Web Services şirketinin CEO'su Andy Jassy oturdu.
Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy, Jeff Bezos'un elit liderlik grubu S-takımı'nın üyesiydi. Harvard İşletme Fakültesi mezunu Jassy, 1997 yılında Amazon’da çalışmaya başlamış ve Amazon Ağ Hizmetleri’ni (AWS) kurarak milyonlarca kişinin kullandığı bir bulut platformu haline getirmişti.
Peki Andy Jassy kimdir, kaç yaşında? İşte Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy'nin biyografisi...
ANDY JASSY KİMDİR?
1968 yılında ABD New York'ta dünyaya gelen Andrew R. Jassy'nin babası, New York'ta bulunan hukuk firması Dewey Ballantine'da yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ayrıca şirketin ortakları arasındadır.
New York Scarsdale'de büyüyen Jassy, Scarsdale Lisesi'nde eğitim gördü ve 1986 yılında mezun olmuş, İktisat alanındaki lisans eğitimini ise Harvard Koleji'nde tamamlamıştır.
1997 yılında kuruluşundan üç yıl sonra Amazon'a katılan Jassy, 2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi kurmuştur. Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi etmiştir.
2016 yılında 36,6 milyon dolar kazanan Jassy, 1997 yılında Elana Rochelle Caplan ile evlenmiştir. 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Amazon'un yeni CEO'su olmuştur.