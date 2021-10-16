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    Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor

    Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor

    Angela Merkel, ziyareti kapsamında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, görüşmenin gündem maddeleri paylaşıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.10.2021 - 03:26
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 03:46
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    Almanya başbakanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor.

    Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    İSTANBUL'DA ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİ

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, masaya gelecek konular belli oldu.

    Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Angela Merkel, bugün Türkiye ye geliyor #1

    GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ

    Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

    Angela Merkel, bugün Türkiye ye geliyor #2

    ''ÜLKELERİMİZ BİRÇOK YÖNDEN BİRBİRİNE BAĞLI

    Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kendileri için önemine işaret etmiş, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

    Angela Merkel, bugün Türkiye ye geliyor #3

    "ANKARA İLE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ"

    Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Angela Merkel, bugün Türkiye ye geliyor #4

    ''BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN ULUSLARARASI KONULAR VAR''

    Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var." şeklinde konuşmuştu.

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