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    Angela Merkel Türkiye'de

    Veda ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye gelen Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı.
    • AA
    • 16.10.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 12:28
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    Angela Merkel Türkiye'de

    Almanya’da başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, Türkiye'ye geldi.

    İstanbul’daki Huber Köşkü’ne geçen Merkel’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

    İkili arasındaki görüşme başladı.

    GÖRÜŞMEDE MASAYA GELECEK KONULAR

    Görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

    Angela Merkel Türkiye de #1

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