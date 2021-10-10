Angela Merkel’in at üstündeki heykeli

Etsdorf'taki Tapınak Müzesi'nin önünde duran heykelin 2,70 metre yüksekliğinde olduğu ve 3D yazıcı kullanılarak hafif betondan yapıldığı öğrenildi.

Angela Merkel'in at sırtında olduğu bir heykel, Almanya’nın gündeminde…

Etsdorf'taki Tapınak Müzesi'nin önünde duran heykel, 3D yazıcı kullanılarak hafif betondan yapıldı.

AT ÜSTÜNDE ELLER YİNE AYNI

Sanatçı Wilhelm Koch’un elinden çıkan heykelin yüksekliği de 2,70 metre...

Dizgini ve eyeri olmayan atın sırtındaki Merkel’in, meşhur el hareketini yaptığı görülüyor.

‘ATA USTALIKLA BİNİYOR’

Wilhelm Koch’un at heykelini böyle yapmasının nedeni ise binicilikle hiçbir alakası olmayan Merkel'in ‘ata ustalıkla bindiğini’ göstermek…

Angela Merkel'in kişisel performans açısından ülke için yaptıklarını her zaman beğendiğini söyleyen Koch, “Asla yanlış bir şey söylememek başlı başına devasa bir başarıdır. Ve yıllardır erkeklerin saflarına karşı kendini tutmuş olması beni etkiledi.” dedi.