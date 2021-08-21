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    Angelina Jolie, Afganistan için Instagram hesabı açtı

    Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı.
    • AA
    • 21.08.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 00:58
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    Angelina Jolie, Afganistan için Instagram hesabı açtı

    Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasının ardından ülkede yaşanan kaos ortamına dikkat çekmek için birçok ünlü konuya ilişkin farkındalık yaratmak için sosyal medya paylaşımı yaptı.

    Daha önce sosyal medya hesabı olmayan dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie de bu kapsamda Instagram hesabı açtı.

    Jolie, "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.

    Angelina Jolie, Afganistan için Instagram hesabı açtı #1

    AFGAN KIZIN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

    Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.

    Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.

    Angelina Jolie, Afganistan için Instagram hesabı açtı #2

    "ANLAŞILMASI İMKANSIZ BİR BAŞARISIZLIK"

    Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık." yorumunu yaptı.

    Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.

    Angelina Jolie, Afganistan için Instagram hesabı açtı #3

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