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    Anıktabir ziyaretinde İyi Parti ve MHP detayı

    Anıktabir ziyaretinde İyi Parti ve MHP detayı

    Siyasilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e yaptığı ziyarette, İyi Parti ve MHP heyetlerinin yan yana olması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 13:19
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    Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde siyasiler Anıtkabir'e akın etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, siyasi parti başkanları ve devlet erkanı bir araya geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan tezkere oylamasına 'Evet' diyen İyi Parti'nin tavrı, MHP ve AK Parti tarafından hoşnutlukla karşılanmıştı.

    BAHÇELİ VE AKŞENER YAN YANA YÜRÜDÜ

    Bu gelişmenin ardından Anıtkabir'de yapılan törende dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    Ziyaretten servis edilen fotoğraflarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İyi Parti heyetine yakın bir noktada MHP'li Celal Adan ile sohbet ettiği görüldü.

    OBJEKTİFLERE YANSIDI

    Bahçeli'nin, sohbet sonrası mozoleye doğru yürüyen İyi Parti heyetiyle yan yana yürüdüğü anlar objektiflere yansıdı.

    Anıktabir ziyaretinde İyi Parti ve MHP detayı #1

    Anıktabir ziyaretinde İyi Parti ve MHP detayı #2

    Anıktabir ziyaretinde İyi Parti ve MHP detayı #3

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