Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yurdun her yerinden vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçti.

Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir ise ziyaretçi akınına uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ziyaretçi sayılarını açıkladı.

ANITKABİR'E YAPILAN EN YOĞUN ZİYARET

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.



Bu sayı, bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.



Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.