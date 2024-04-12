Anıtkabir'de bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçiler saygı duruşunda bulunup, dua okudular.

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AA

Resmi tatillerde ziyarete açık olan Anıtkabir, bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişiyi ağırladı.

Çoğunluğu aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Uzun kuyruklar oluşturdular

Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler kuyruk oluşturdu.

Saygı duruşunda bulundular

Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları dua etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)