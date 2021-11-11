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- Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti
Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir'de gece saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
- DHA
- 11.11.2021 - 01:57
- Güncelleme : 11.11.2021 - 02:55
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir, akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık tutuldu.
Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti VİDEO
BİNLERCE ZİYARETÇİ ATA'YI ANDI
Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e binlerce kişi Ata'yı anmak için geldi.
Mozoleye gelen ziyaretçiler, dualar okuyup çiçekler bırakarak Atatürk'ün hatırasını andı.
Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti - FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN