Euro
11.3247
0.24%
Dolar
9.8477
0.06%
Altın
585.66
-0.12%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
641.605
-2.13%
BTXN Coin
21.77
-2.28%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti

    Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir'de gece saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 01:57
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 02:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir, akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık tutuldu.

    Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti VİDEO

    BİNLERCE ZİYARETÇİ ATA'YI ANDI

    Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e binlerce kişi Ata'yı anmak için geldi.

    Mozoleye gelen ziyaretçiler, dualar okuyup çiçekler bırakarak Atatürk'ün hatırasını andı.

    Anıtkabir de ziyaretçi akını gece de devam etti #1

    Anıtkabir'de ziyaretçi akını gece de devam etti - FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir