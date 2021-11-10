Anıtkabir, 10 Kasım dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaretçi akını...

Farklı şehirlerde yaşayan ve Anıtkabir'e gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçekler ile Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bazı kişiler ise mozole önünde dualar ettikten sonra saygı duruşunda bulundu.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seromoni de ilgiyle izlendi.

Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

"ONUN SAYESİNDE BU TOPRAKLARI KORUDUK,KURTARDIK"

Anıtkabir'e Polatlı'dan ziyarete gelen Nezriye Çelik (62), "Atatürk'ü anmak için buraya geldik. Çok mutluyum, onun sayesinde buralara geldik. Onun sayesinde bu toprakları koruduk, kurtardık." dedi.

"HERKESİN BU BAYRAĞA, VATANA SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Mamak'tan geldiğini belirten Kudret Yılmaz ise "Ben her sene ziyeret için buraya geliyorum. Biz bu bayrak ve vatan için varız. Herkesin de bu bayrağa, vatana sahip çıkması lazım." diye konuştu.

Eskişehir'den gelen 80 yaşındaki Fatma Efe de Anıtkabir'i ilk kez ziyaret ettiğini ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtardığını söyleyen Efe, onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi sayesinde bugün rahat bir yaşam sürüldüğünü söyledi.