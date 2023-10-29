Anıtkabir'e ziyaretçi akını Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında genciyle yaşlısıyla binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ziyaretlerin gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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Türkiye tarihi bir gün yaşıyor.

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Cumhuriyet 100 yaşında!

Bu tarihi gün kapsamında günlerdir yapılan hazırlıklar bugün yerini kutlama ve anmaya bıraktı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte törenler, etkinlikler ve ziyaretler başladı.

Anıtkabir ziyareti ilk ışıklarla başladı

Bu kapsamda en önemli ziyaret adreslerinden biri de Cumhuriyet'in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir...

Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti.

Önce devlet erkanı törene katıldı

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıktabir'deki törene katıldı.

SOLOTÜRK gösteri uçuğu

Devlet erkanının ayrıkmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri Anıtkabir'de başkentliler ve ziyaretçiler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi.

Anıtkabir'den renkli görüntüler

Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Binlerce vatandaşın ziyareti ile oluşan kalabalık fotoğraflara yansıdı.

Genci yaşlısı, öğrencisi öğretmeni onlarca meslek grubundan ve kuruluştan insanın katıldığı ziyarette renkli görüntüler oluştu.

Vatandaşların ziyaretlerinin gün boyu devam etmesi bekleniyor.