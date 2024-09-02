Anıtkabir'i ziyaret eden başörtülü kadın dikkat çekti 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'e gelenler arasında bulunan başörtülü bir kadın çok konuşuldu..

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Haber Merkezi

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı..

Zaferin 102'inci yıl dönümü de tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı..

Bu kapsamda 30 Ağustos günü, vatandaşlar her yıl olduğu bu yıl da Anıtkabir'e akın etti..

Ancak bu sene ilginç bir detay dikkat çekti.

ANITKABİR'DE BAŞÖRTÜLÜ KADIN DİKKAT ÇEKTİ

Anıtkabir'e gelenler arasında üzerinde ay-yıldızlı başörtü Atatürk fotoğraflı elbiseyle dolaşan bir kadının da olması çok konuşuldu.

Başörtülü kadını görenler bol bol fotoğraf çektirirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.