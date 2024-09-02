Haber Merkezi
Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı..
Zaferin 102'inci yıl dönümü de tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı..
Bu kapsamda 30 Ağustos günü, vatandaşlar her yıl olduğu bu yıl da Anıtkabir'e akın etti..
Ancak bu sene ilginç bir detay dikkat çekti.
ANITKABİR'DE BAŞÖRTÜLÜ KADIN DİKKAT ÇEKTİ
Anıtkabir'e gelenler arasında üzerinde ay-yıldızlı başörtü Atatürk fotoğraflı elbiseyle dolaşan bir kadının da olması çok konuşuldu.
Başörtülü kadını görenler bol bol fotoğraf çektirirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
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