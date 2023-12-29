ANKA-3 Alman basınında: Batı'nın hesapları işe yaramadı ANKA-3'ün başarılı ilk uçuş testi Alman yayın organı WELT'te kendine yer bulurken kaleme alınan analizde, Batı'nın Türkiye'yi ambargolarla köşeye sıkıştırma planının işe yaramadığı, Türkiye'nin buna karşı kendi savaş uçaklarını ürettiği vurgulandı.

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ensonhaber.com

Türk semalarına bir insansız hava aracı daha kazandırıldı.

İnsansız hava araçları konusunda bir markaya dönüşen Türkiye'nin hava gücüne güç katacak ANKA-3 pistten teker kesti.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen hava aracı, Türk halkını ilk havalanmasıyla bir kez daha gururlandırdı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ANKA-3 ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3 bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi.

ANKA-3 Alman medyasında

Bu başarılı testten sonra Türk havacılığı ve insansız hava teknolojisi, Batı medyasında yer buldu.

Alman yayın organı WELT, ANKA-3'ün başarılı testine geniş yer verdi.

Ekonomi yazarı Gerhard Hegmann'ın kaleme aldığı analizde, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle alınan kendi kendine yetme kararının başarısı vurgulandı.

"Batı'nın hesapları işe yaramadı"

Testini tamamlayan ANKA-3'ün teknolojik açıcan başarılı olduğu belirtilen analizde BATI'nın ambargolarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planının işe yaramadığı hatırlatıldı.

Türkiye kendi savaş uçaklarını üretti

Batı'nın ambargo politikasına karşı Türkiye'nin kendi savaş uçakalarını ürettiğini belirten Hegmann, yerli insansız savaş uçağı KAAN'ın da yakın zamanda havalanacağını söyledi.

Analizde şu ifadelere yer verildi: