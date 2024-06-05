ANKA-3 ile HÜRJET'ten kol uçuşu Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA-3 ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET kol uçuşu gerçekleştirdi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye savunma sanayiinde dışa bağımlılığı sıfıra indirme parolasıyla çalışmalarını sürdürerek, ürettiği yerli ve milli ürünlerle göz dolduruyor...

İnsansız hava araçları konusunda bir markaya dönüşen Türkiye'nin hava gücüne güç katacak ANKA-3, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuş 50 dakika sürdü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ANKA-3'ün HÜRJET'le kol uçuşuna dair görüntü ve bilgilere yer verildi. Buna göre, ANKA-3 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

ANKA -3 ve HÜRJET'in kol uçuşu 50 dakika sürdü.

Uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi.

ANKA-3'ün testleri devam ediyor

Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA 3'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA-3 için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

Hedef: İnsanlı uçaklardan, insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi

İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA-3 ile uçması büyük önem taşıyor.