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İHA

Türk savunma sanayisinin gurur kaynağı olan ANKA III, operasyonel kabiliyetini ve mühendislik başarısını gözler önüne sermek amacıyla bir ilke daha imza attı.

TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA III, 20 bin feet irtifada ASELSAN tarafından üretilen TOLUN mühimmatını 180 knot hızla hedefe gönderdi.

TOLUN mühimmatı ile yapılan bu test atışı, ANKA III'ün operasyonel kabiliyetini ve Türk mühendisliğinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

"OPERASYONEL KABİLİYETİNİ VE MÜHENDİSLİK BECERİSİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI"

TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“ANKA III’ten bir ilk. ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN’ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

ÖZELLİKLERİ VE KABİLİYETLERİ

TOLUN mühimmatı, F-16 savaş uçaklarıyla tek sortide 8 adet hava-yer mühimmatı taşıyabilme kapasitesi sunarak, aynı anda 8 farklı hedefe taarruz imkanı sağlıyor.

GPS/INS navigasyon sistemine ek olarak IIR Arayıcı Başlıklı TOLUN-IIR konfigürasyonu sayesinde pilotlara, havada manuel yönlendirme imkanı tanıyan man-in-the-loop kabiliyeti sunuyor.

Yaklaşık 100 km menzile sahip olan Minyatür Bomba, 250 libre ağırlığıyla MK-81 bombalarına denk geliyor ve 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delme kabiliyetine sahip. Bu üstün kabiliyet, yapılan atışlı testlerle daha önce doğrulanmıştı.