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AA

Yerli ve milli savunma sanayiinde yine bir test günü...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA III, kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

ASELSAN MÜHİMMATINI ATEŞLEDİ

Daha önce çeşitli yerli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan ANKA III, bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, ANKA III'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesinin, Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

"KARARLI İLERLEYİŞİN SOMUT GÖSTERGESİ"

Bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayiindeki kararlı ilerleyişlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, "Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." ifadesini kullandı.