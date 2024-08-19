ANKA III iniş takımlarını havada kapattı Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha tamamladı.

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Haber Merkezi

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracında önemli bir aşama katedildi.

Türk savunma sanayiindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başlamıştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

İNİŞ TAKIMLARINI HAVADA KAPATTI

Türk savunma sanayisinin yükselen yıldızı ANKA III, bir ilke daha imza atarak gökyüzünde önemli bir başarıya ulaştı.

28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından, iniş takımlarını havada kapatma testini başarıyla tamamlayarak beğeni topladı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Konuyla ilgili Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAS) tarafından açıklama yapıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAS) tarafından yapılan açıklamada, “28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, havada iniş takımlarını kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı” denildi.

“HER GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Açıklamanın devamında, “ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark oluşturacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor.” ifadelerine yer verildi.