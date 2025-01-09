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Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde attığı kararlı adımlarla ulusal güvenliğini güçlendirmeye ve bağımsızlığını pekiştirmeye devam ediyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve yerli üretim projeleri, Türk savunma sanayiinin küresel çapta dikkat çeken bir aktör haline gelmesine katkı sağladı.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında kaydedilen gelişmeler, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

ANKA, İLERİ TEKNOLOJİ İLE CAYDIRICI GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III ileri teknoloji insansız savaş uçağı da hem iç güvenlik operasyonlarında hem de dış tehditlere karşı caydırıcı bir güç olarak öne çıkıyor.

HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, ANKA insansız hava aracının Roketsan üretimi L-UMTAS füzesi ile hedefini tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖKLERE YAZIYORUZ"

Açıklamada, ANKA'nın 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan’ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye’nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz.

"SAVUNMA SANAYİMİZİN GÜCÜ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin X hesabındaki paylaşımında, ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurmasının yerli ve milli savunma sanayimizin gücünü ve geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu başarının, mühendislerden teknisyenlere, sanayicilerden alt yüklenicilere kadar herkesin azimli ve özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen TUSAŞ ve ROKETSAN çalışanlarını, Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personelini, sanayicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Birlikte, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor, geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

KENDİ SINIFINDA DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren, 2017 yılında envantere giren ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi.

Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ANKA'lar bu görevleri gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunarak gerçekleştiriyor.

ANKA'nın gelişim sürecindeki birçok alt sistemin yerli ve milli olarak üretilmesi sağlandı.

Bu süreçteki önemli aşamalardan biri milli motor entegrasyonu oldu. Bu kapsamda TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorları başarıyla ANKA'ya entegre edildi.