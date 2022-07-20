Petrol
105.81
-1.43%
Euro
17.974
0.03%
Dolar
17.5836
0.14%
Altın
966.21
0.00%
Borsa
2518
0.63%
Bitcoin
420.575
8.01%
BTXN Coin
7.48
1.21%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı

    Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 bin kişinin altına düştüğüne dair yapılan haberlere yanıt verdi. Baro, üye sayısının 2 bin 39 olduğunu bildirdi.
    • 20.07.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı

    Ankara 2 No'lu Barosu üye sayısının 2 bin kişinin altına düştüğüne dair iddialara cevap verdi.

    Ankara 2 No'lu Barosu, 13 Temmuz itibarıyla üye sayısının 2 bin 39 olduğunu bildirdi.

    2 bin üye olması şartı

    Barodan yapılan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 13 Ocak'ta üye sayısının 2 binin altına düştüğüne dair baroya yazı gönderildiği, Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesi gereğince de üye sayısının 2 bine tamamlanması için 6 ay süre tanındığı kaydedildi.

    Üye sayısı 2 bin 39

    Sürenin son günü olan 13 Temmuz'da Ankara 2 No'lu Barosunun üye sayısının 2 bin 39 olduğu belirtilen açıklamada, 32 avukatın üyelik işlemlerinin ise devam ettiği, ilgili belgelerin de TBB'ye gönderildiği kaydedildi.

    "255 stajyer avukat bulunmakta"

    Ayrıca baro bünyesinde mevcutta 255 stajyer avukatın bulunduğu ve stajyer avukat başvurularının devam ettiği aktarılan açıklamada, meslek içi çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.

    Avukatlık Kanunu'nda 2020'de yapılan değişiklikle 5 binden fazla avukat bulunan illerde, asgari 2 bin avukatla yeni baro kurulmasına imkan tanınmıştı.

    AA'nın haberine göre, kanunda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB'nin, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildireceği, bu süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verileceği belirtiliyor.

    Ankara 2 No lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke
    Teknoloji

    Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke

    LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?
    Eğitim

    LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?

    Görüş Bildir