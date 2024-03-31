Ankara adayı Turgut Altınok sandık başında AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Altınok, seçimleri il teşkilatında takip edeceğini söyledi.

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Siyasi isimler oylarını kullanmaya başladı.

Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok oldu.

Altınok, eşi ve kızlarıyla birlikte oy kullanacağı Kocatepe İlkokulu'na geldi.

Oyunu kullandı

Burada sıraya giren Altınok çifti, ardından oylarını kullandı.

Turgut Altınok'un okul bahçesinde açıklamalarda bulundu.

"Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun"

Altınok, şöyle konuştu:

"Sizlere teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızdan kamu adına kar demeden, yağmur demeden çalıştınız.

Demokrasi herkesin kendi hür iradesininiz tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip de çıkacağız saygı da duyacağız. Ankara ülkemizin başkenti. Ülkemizin vitrini ve vizyonu. Aynı zamanda milli mücadelemizin de başkenti. Seçimler başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz ve ülkemiz olsun. Ankara il teşkilatında seçimleri takip edeceğim. "