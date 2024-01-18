Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi! 'Asla ayırımcılık yapmayacağız' AK PARTİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok projelerle ilgili, "Söz verip yapmayanlardan değil, verdiğimiz her sözü yapacağız" ifadelerini kullandı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını açıkladı.

Merakla beklenen illerden biri de Ankara oldu.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olarak açıklandı.

Belediyecilik anlayışıyla ön plana çıkan Altınok, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

"Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak"

Adaylığına ilişkin ilk kez konuşan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

Aday olmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup, 'Altınok olsun oy vereceğim' diyen Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankaralıların hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak. Ankara milli mücadelemizin başkenti. Ankaramız hak ettiği yerde mi? Değil. Layık olduğu yerde mi? Değil. Ankaramızı bir dünya başkenti yapacağız birçok eserler ve hizmetlerle.

"Söz verip yapmayanlardan olmayacağız"

Asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkesin hizmetkarı olacağız. Hangi partiye oy verirse versin saygı göstereceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Bütün Ankaramızı nakış nakış hizmetlerle öreceğiz. İkici yüzyılda başkentimizi Atatürk'ün söylediği gibi ülkelerin tekamülü şehirlerin medeniyetinden geçer. Başkentimizi nice eserlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Söz verip yapmayanlardan değil, verdiğimiz her sözü yapacağız. Ama vermediğimiz vaatlerimiz de olacak bunların içerisinde.

"Büyükşehirden daha çok iş ve eser yaptık"

Keçiören'de bunları yaptık. Bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Gecekondu problemini çözdük. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçiören Ankaramızın nüfus olarak 6’da 1’idir. Bütçemiz büyükşehirin 45’te 1’idir. Büyükşehirden daha çok iş ve eser yaptık. 45’lik bütçeyle herkese her kesime dokunacağız. Sosyal belediyeciliğimiz olacak. Emeklilerimiz canını sıkmasın onlara da çok müjdemiz olacak. Yapacağımız projelerimizi yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)