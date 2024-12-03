Ankara-Atina hattında diplomasi trafiği

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Türkiye, dış politikada başarısını sürdürüyor.

Özellikle komşularla geliştirilen iyi ilişkiler, son yıllarda da dikkati çekiyor.

Bu kapsamda da Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor...

Türkiye ile Yunanistan arasında, 'pozitif gündem' kapsamında görüşmeler yapılıyor.

2-3 Aralık tarihli, 'pozitif gündem ve siyasi diyalog' toplantılarının adresi bu kez Yunanistan’ın Başkenti Atina oldu.

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BUGÜN "SİYASİ DİYALOG" TOPLANTISI YAPILACAK

Her iki toplantıda da Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay başkanlık yapıyor.

İki ülke heyetleri önce 'pozitif gündem' toplantısında bir araya geldi.

Bugün de iki ülke arasında 'siyasi diyalog' toplantısı gerçekleştirilecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA HACKATHON YARIŞMASI

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasında 'Akıllı Şehirler' konulu Hackathon etkinliğine başvuruların başladığı açıklandı.

Yarışmayla, Türk ve Yunan gençleri arasında inovasyonu, iş birliğini ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amaçlanıyor. Yarışmanın finali 20 Şubat 2025'te Türkiye'de olacak. Ödül töreninin de 27 Şubat'ta Atina'da düzenlenmesi planlanıyor.