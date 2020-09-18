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    Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti

    Hakkında sahte senet, rüşvet, ve görevi kötüye kullanma suçlamaları ile dava açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti.
    • AA
    • 18.09.2020 - 13:30
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 13:30
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    Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti

    Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde Mansur Yavaş'a sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları ile dava açılmıştı.

    Mansur Yavaş'a açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    MAHKEMEYE, TARAFLARIN AVUKATLARI KATILDI

    Tarafların avukatlarının katıldığı mahkemede Mansur Yavaş’la ilgili suçlamaların asılsız olduğu kararına varıldı.

    Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti #1

    MANSUR YAVAŞ BERAAT ETTİ

    Mahkeme, Mansur Yavaş'ın beraatine karar verdi.

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