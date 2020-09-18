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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti

Hakkında sahte senet, rüşvet, ve görevi kötüye kullanma suçlamaları ile dava açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti.