Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyona iki heykel yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyona iki heykel yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden ayrılan 1,5 milyon lirayla sağlıkçılar ve Cumhuriyet'in 100. yılı için heykel yapılacağı öğrenildi.

CHP'li belediyeler arasında hizmet yerine heykel yapma konusunda büyük bir yarış var.

İstanbul'da CHP'li Bakırköy Belediyesi sağlıkçılar için "Sağlık Çalışanlarına Saygı Heykeli" yaptırdı ve açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok partili katıldı.

Büyük bir coşkuyla açılan heykel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de harekete geçirdi.

1,5 MİLYON LİRAYA ANKARA'YA 2 YENİ HEYKEL

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için yeni bir heykel yapımına başladı.

Belediyenin bütçesinden ayrılan 1,5 milyon lirayla, sağlık çalışanları için yapılan heykelin yanı sıra Cumhuriyet'in 100. yılı için de yeni bir heykelin yapılacağı açıklandı.

Açıklama, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, bütçeden ayrılan 1,5 milyon lirayla Ankara'ya iki yeni heykel kazandıracaklarını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HEYKEL YAP TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Mansur Yavaş'a ilk olarak heykel talimatı vermişti.

CHP Lideri, "Mansur Bey'e; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu’nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.” şeklinde açıklama yapmıştı.