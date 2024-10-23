Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim etkinliklerini terör saldırısı nedeniyle iptal etti

DHA
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), hain teröristlerin hedefi oldu.
Teröristler, Kahramankazan Ankara yerleşkesine saldırı düzenledi.
Alçak saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı.
Saldırı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) bir açıklama geldi.
29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiği duyurulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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