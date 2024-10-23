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Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim etkinliklerini terör saldırısı nedeniyle iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim etkinliklerini terör saldırısı nedeniyle iptal etti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.