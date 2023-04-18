Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayram ikramiyesini ödeyemedi Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere 15 bin lira ikramiye vaadederken Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına ikramiye yatıramadı. Çalışanlar bayram ikramiyelerini mayıs ayında alacak.

ensonhaber.com

Türkiye seçime gidiyor.

Resmi sürecin ve kampanyaların başlaması ile partiler art arda vaatlerini sıralıyor.

Hükümete büyük eleştirilerin yöneltildiği muhalefette de birçok vaat sıralandı.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye her bayram verdiği ikramiyelerini eleştirerek emekliye vaadini açıkladı.

ABB'de ikramiye krizi

Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin TL olarak yatıracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu bu vaadini duyurduğu şu günlerde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) ikramiye krizi yaşanıyor.

Belediye ikramiyeleri ödeyemedi

Belediyenin şirketi BELKA personellerine Ramazan Bayramı ikramiyelerini ödeyemedi.

Belediye, ikramiyenin mayısın ilk haftası yatırılacağını belirterek çalışanlarına SMS gönderdi.

ABB'den çalışanlara gönderilen mesajda, "Değerli mesai arkadaşımız, Ramazan Bayramı'na ait ikramiye ödemeleri mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu: Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek Haberin Detayları

Kılıçdaroğlu'nun vaadi boşa düştü

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin açıkladığı vaadinde, "Emekli kardeşlerim; güzel haberim şu, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar; yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABB'nin bu durumu Kılıçdaroğlu'nun vaadini de boşa düşürmüş oldu.