Ankara Büyükşehir Belediyesi maaş zammı yapmak için borçlanmaya gidiyor ABB Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarına gönderdiği mesajda, EGO'nun zarar ettiğini bu nedenle maaşlara yapılacak zam için borçlanmaya gidileceğini duyurdu. Yavaş, zam yapılıp yapılmayacağının bu borçlanma yetkisine bağlı olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

4 yıldır görevde olan CHP'li büyükşehir belediye başkanları, görev sürelerinin bitimine kısa süre kala hala proje üretmek yerine bahane üretiyor...

Bu sürede elle tutulur bir hizmet veremeyen CHP'li başkanlar bir yandan da belediyeleri batma noktasına getiridi.

Görevini yapmak yerine il il gezerek Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için seçim propagandası yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da o başkanlardan biri.

Yavaş, yandaşlarını doldurduğu ABB'de zam dönemi gelince yine bahanelere sarıldı.

"EGO zarar ediyor, maaş zammı için borçlanma yetkisi istedik"

Göreve geldiğinde belediye kurumlarının zarar kalemlerini açıklayarak hizmeti değil kar etmeyi göz önüne koyarak algı yapan Mansur yavaş, bu kez de toplu taşıma kurumu EGO'nun yıllık 300 milyon zarar ettiğini ileri sürdü.

ABB çalışanalarına SMS gönderen Yavaş, bu zarar nedeniyle çalışan ücretlerine yapılacak zam için ABB Meclisi'nden borçlanma yetkisi talep ettiğini, zam yapılıp yapılamayacağı ve oranının ne olacağının bu borçlanma yetkisine göre şekilleneceğini duyurdu.

"Kredi teklifinin kabulü ya da reddi maaş artış oranlarını etkileyecektir"

Yavaş'ın çalışanlara gönderdiği SMS'te şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli mesai arkadaşlarım,



EGO'nun aylık zararı 300 milyon TL'ye yaklaşmıştır. ASKİ tarihinde ilk kez Meclis'te -5 MİLYAR TL bütçe yapılmıştır. Metro kesintileri artırılmış, AYKOME ve hafriyat tarifeleri Meclis çoğunluğu tarafından düşük tutulmuştur. Hal böyle iken, rutin İşlerin devamı ve zorunlu olmamasına rağmen kötü ekonomik koşullarda yanınızda olmak adına yaptığımız maaş artışı çalışması diğer projelerimizi de etkileyecektir. Bu yüzden kredi çekmek zorunlu olmuştur.



Teklif bugün ABB Meclisinde görüşülecektir. Kredi teklifinin kabulü ya da reddi maaş artış oranlarını etkileyecektir. Kredi teklifinin kabul durumuna göre maaş artış bilgilerinizi en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Saygılarımla."

"Hiçbir ülkede ulaşım işletmeleri kâr etmez"

Belediye gibi kar değil kamu hizmeti gözetmesi gereken bir kurumun, zarar eden şirketlerinin yükünü çalışanlarına yüklemesi ise tepki çekti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yavaş'ın yine algı peşinde olduğunu belirten bir paylaşım yaparak, "Hiçbir ülkede ulaşım işletmeleri kâr etmez, kamu hizmeti kâr amacı gütmez, sistemli bir şekilde çalışarak bunu asgari düzeye indirir ve bu zararı hiç bir zaman çalışan personelin sırtına yüklemez." dedi.

Yerel seçimlere az bir süre kaldığını belirten Özcan, Ankaralılar ve ABB çalışanlarına yeniden AK Parti'nin yönetimiyle buluşacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.