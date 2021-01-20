Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Parkı'na Atatürk panosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'na 'Işıklı Atatürk panosu' taktırdı.

Heykel belediyeciliğiyle gündemden düşmeyen CHP'den, yeni bir hamle geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, heykel çalışmalarına ek uygulamaları devreye sokarak Gençlik Parkı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı panosunu yaptırdı.

BELEDİYEDEN IŞIKLI ATATÜRK PANOSU İCRAATI

Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda yapılan ışıklı Atatürk panosunun, şehrin çeşitli yerlerinden görülmesi dışında başka bir özelliğinin olmadığı öğrenildi.

Belediyeden yapılan duyuruyla şehrin simgelerinden biri olacağı söylenen panonun yapım maliyeti ise henüz açıklanmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Parkı'na Atatürk silüeti- İZLE