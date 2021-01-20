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    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Parkı'na Atatürk panosu

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'na 'Işıklı Atatürk panosu' taktırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 17:09
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Parkı'na Atatürk panosu

    Heykel belediyeciliğiyle gündemden düşmeyen CHP'den, yeni bir hamle geldi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, heykel çalışmalarına ek uygulamaları devreye sokarak Gençlik Parkı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı panosunu yaptırdı.

    BELEDİYEDEN IŞIKLI ATATÜRK PANOSU İCRAATI

    Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda yapılan ışıklı Atatürk panosunun, şehrin çeşitli yerlerinden görülmesi dışında başka bir özelliğinin olmadığı öğrenildi.

    Belediyeden yapılan duyuruyla şehrin simgelerinden biri olacağı söylenen panonun yapım maliyeti ise henüz açıklanmadı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Parkı'na Atatürk silüeti- İZLE

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden Gençlik Parkı na Atatürk panosu #1

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden Gençlik Parkı na Atatürk panosu #2

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden Gençlik Parkı na Atatürk panosu #3

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden Gençlik Parkı na Atatürk panosu #4

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden Gençlik Parkı na Atatürk panosu #5

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