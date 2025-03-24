Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması

DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, peş peşe konserler verdi.

Bu konserlerde harcanan paralar da dikkati çekti...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi tepkilere neden oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kamuoyuna yansıyan konser vurgununa ilişkin resen soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞLER İNCELEMELERİ TAMAMLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süre önce müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı.

33 KONSERLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır." denildi.

YAVAŞ KONSERLERİ SAVUNMUŞTU

Konser skandalına gelen tepkiler üzerine Mansur Yavaş, birçok sanatçıya ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'lik konserleri savunmuştu.

Yavaş, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." demişti.