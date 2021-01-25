Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi

Mansur Yavaş'ın su için kademeli ödeme teklifine evet denildi ancak zam teklifi AK Parti ile MHP'li Meclis üyeleri tarafından kabul edilmedi.

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi Belediye Meclisi'ne takıldı.

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su kullanımında tasarrufa teşvik etmeye yönelik olarak kademeli fiyatlandırma sistemini önerdi. Ayrıca Yavaş, suya da zam yapmak istedi.

Yavaş'ın kademeli ödeme teklifine evet denildi ancak yeni zamma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri vize vermedi.

Bu kapsamda suyu normal oranlarda kullananlara yönelik herhangi bir ek ödeme getirilmesi düşünülmezken, özellikle aylık bazda 15 metre küp üzerinde su kullananlara yönelik yaklaşık 2 kat fazla ödeme gerektiren bir uygulama üzerinde konuşuldu.

SUYA YAPILACAK FAHİŞ ZAMMA HAYIR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti grup başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı olan Murat Köse, "Kademeli tarife iyi ona evet, ancak suya yapılacak fahiş zamma hayır diyoruz" ifadesini kullandı.