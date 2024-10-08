Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine kaçak döküm için para cezası Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan alana kaçak döküm yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'ne ayrı ayrı 1,2 milyon lira idari ceza uyguladı.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık döktükleri belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki bir arazide denetim yaptı.

Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine, araziye atık bıraktıkları için para cezası kesildi.

ESKİ MOBİLYA, YALITIM MALZEMESİ ATILDI

Denetimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından bölgeye eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atığı bırakıldığı tespit edildi.

HER BİRİNE 1,2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyelerine mevzuat uyarınca 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.

KAÇAK DÖKÜM TESPİTİ

Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı belirlendi.

KAÇAK DÖKÜMLER TAKİPTE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 Ekim'de de Eskişehir'de araziye asfalt atığı döken Odunpazarı Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)