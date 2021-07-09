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    Ankara Çankaya'da çöp krizi

    Ankara Çankaya'da çöp krizi

    Çankaya Belediyesi tarafından yapılan maaş zammını kabul etmeyen işçiler, greve gidince Çankaya sokaklarında pis kokular yükselmeye başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.07.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 14:11
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    İstanbul ve İzmir'deki CHP'li belediyelerde yaşanan manzaralar şimdi de Ankara'ya sıçradı.

    Çankaya Belediyesi ile işçiler arasında yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı.

    MAAŞ KRİZİ GREVE DÖNDÜ

    Belediyenin yaklaşık 7 bin liralık maaş teklifini kabul etmeyen işçiler, grev kararı aldı.

    ÇANKAYA'DA HER YER ÇÖP

    İşçilerin greve gitmesinin ardından çöpler sokaklarda kaldı, etrafa pis kokular yayılmaya başladı.

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