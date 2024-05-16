Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 1 komiser ve 3 sivil gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olan ve kendisine hükümet üyelerini ifadesinde geçirmeye yönelik baskı yapıldığını açıklayan Serdar Sertçelik'in yut dışına kaçırılmasına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İHA

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik yürütülen soruşturmada üzerinden hükümete yönelik başlayan komplo, emniyetteki karanlık odakların tepesine çöktü...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmaya yönelik gözaltılar devam ediyor.

Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 sivil 1 komiser gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komplonun açığa çıkmasına açıklamaları neden olan S.S’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu.

Gizli tanığa ifade için üst düzey baskı

'M7' kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in deşifre olması ve yurt dışına kaçmasının ardından bazı isimler açığa alındıktan sonra haklarında gözaltı karatları uygulanmıştı.

Örgütün 2 numaralı ismi olan Sertçelik'e Hasan Doğan, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan, Fahrettin Koca, Sadık Soylu gibi isimleri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamındaki ifadesinde geçirmesi için Ankara Emniyeti'ndeki üst düzey isimlerden baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Toplam gözaltı sayısı 8 oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyeti’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir komiser daha gözaltına alınmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)