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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 11:41
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

    Silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla TBMM, Güzel hakkındaki iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı ise Adalet Bakanlığı'na iletmişti.

    Adalet Bakanlığı'na ulaşan fezlekeler ise gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

    SEMRA GÜZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

    Semra Güzel'in ifade için çağırılması bekleniyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı #1

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı #2

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı #3


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